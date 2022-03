FIFA po vyřazení Ruska z play off o MS rozhodla, že Polsko postoupí bez boje

„Ze strany FIFA je to očekávané rozhodnutí podle reglementu mistrovství světa, které bylo ze všech variant zdaleka nejpravděpodobnější. Nyní se můžeme nadále plně koncentrovat na úvodní zápas ve Švédsku. To, že Polsko postoupí rovnou do finále, bereme jako fakt – pokud chceme hrát na mistrovství světa, musíme si zkrátka poradit se dvěma soupeři, takže pro nás se situace nijak nezměnila," konstatoval předseda FAČR Petr Fousek.