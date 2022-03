GLOSA: Čtvrt miliardy v prachu, muž z Arábie odřízl Čechy od Kataru

Počty jsou jasné. Letošní mistrovství světa je znovu lukrativnější než minulá. Jen za účast v Kataru by FAČR od FIFA vyinkasovala 10,5 milionu dolarů, tedy v přepočtu 235 milionů v korunách. Další prémie budou k mání přímo na turnaji. Pokud by národní tým kupříkladu postoupil do čtvrtfinále jako na loňském EURO, vydělal by dalších 180 milionů korun navrch.