Infantino obhajoval dvouletý cyklus MS, ve fotbale mají dostat šanci všichni

Prezident FIFA patří k největším zastáncům zkrácení intervalu konání mistrovství světa ze současných čtyř let na dva roky. Návrh podpořila i africká konfederace CAF a asijská AFC, naopak proti jsou evropská UEFA, jihoamerická konfederace CONMEBOL nebo hráčská asociace FIFPRO.

"Není pravda, že by během příprav zahynulo 6500 dělníků. Zahynuli tři. Je to pořád vysoké číslo, ale je to velký rozdíl. Pracovní podmínky jsou podobné jako v Evropě," dodal Infantino.