Jedna z nejtěžších penalt v životě, řekl Lewandowski po postupu do Kataru

"Říkal jsem už před zápasem, že je na čase vyhrát a dokázali jsme to. Byla to jedna z nejtěžších penalt v mém životě. Než jsem se k ní rozběhl, dobře jsem věděl, o co v těch vteřinách jde," řekl Lewandowski podle agentury Reuters.

Klíčový moment přišel v 50. minutě zápasu poté, co Jesper Karlström fauloval v pokutovém území střídajícího Grzegorze Krychowiaka. Lewandowski z penalty nezaváhal a poslal 74. reprezentační brankou svůj tým do vedení. Vítězství později zpečetil 18 minut před koncem Piotr Zieliński.

"Jasně, že jsem se chtěl hlavně soustředit, ale uvědomoval jsem si, co je vše v sázce a jak byla tahle penalta klíčová. Po emocionální stránce to byla určitě jedna z nejtěžších penalt v mé kariéře," uvedl Lewandowski, který se potýkal se zdravotními problémy. "Hodně našich hráčů bylo zraněných včetně mě. Měl jsem potíže s kolenem. Bolelo to, ale teď se můžeme radovat," podotkl útočník Bayernu Mnichov, který pak oslavoval postup s diváky ve slavnostním tričku.

Polsko si zahraje na světovém šampionátu podeváté. Před čtyřmi lety skončilo v základní skupině. "Je to výjimečná noc. Nejen pro nás, ale pro celý polský fotbal. Nezapomínejme, že pro některé hráče je to pravděpodobně poslední šance zahrát si na mistrovství světa, takže jsem rád, že o ni nepřišli," řekl trenér Michniewicz.

Jednapadesátiletý kouč nahradil na konci ledna ve funkci Portugalce Paula Sousu, který rozvázal kontrakt a odešel do brazilského Flamenga. Poláci v úvodní části herně ztráceli, o poločasové přestávce se jim však podařilo správně nabudit. "Vzali jsme si z úvodní části deset věcí. Pět dobrých a pět špatných. Řekli jsme hráčům, v čem mají pokračovat a co naopak už nedělat. Fungovalo to skvěle," doplnil Michniewicz.