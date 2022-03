Laciná penalta, stěžoval si po prohře zklamaný kouč Švédů

"Jsem nesmírně zklamaný," citovala po zápase Anderssona agentura Reuters. "Byl to zápas, v němž jsem si dobře hlídali soupeřův útok a vytvořili si dost šancí k tomu, abychom se ujali vedení. Bohužel se tak nestalo," doplnil kouč.

"Ta penalta byla z mého pohledu laciná. Napůl hloupá situace. Po dvou individuálních chybách jsme soupeře pustili do vedení 2:0. Přitom jsme měli dost možností, abychom se sami ujali vedení. Bohužel i tak to ve fotbale chodí," řekl Andersson, jehož tým nedal v základní hrací době branku počtvrté za sebou.

Před brankou Robina Quaisona v prodloužení semifinále s Českou republikou vyšli Švédové naprázdno také proti Španělům a Gruzii. "Neskórovali jsme a to nás stálo postup. Jsem zklamaný jednak z výsledku, ale i z toho, že mistrovství světa bude bez nás," dodal Andersson.

Smutný byl i hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic. Čtyřicetiletý hráč nastoupil do utkání na posledních deset minut, proti pečlivě bránícímu soupeři se však neprosadil. Švédsko tak bude chybět na světovém šampionátu po osmi letech.

"Všichni jsme teď zklamaní. To je normální, když prohrajete. Každý z nás chtěl hrát na mistrovství světa, ale bohužel," řekl Ibrahomovic, který chce národnímu týmu pomoci i v dalších zápasech. "Věřím, že budu pokračovat do té doby, dokud budu zdravý a prospěšný. To se týká i mého působení v klubu," dodal útočník AC Milán.