Lingr si plní sen. Jsem obrovsky šťastný, za nominací do reprezentace jsem si šel

Parádní sezona ho vynesla až do národního týmu. Ondřej Lingr zatím působil jen v mládežnických reprezentacích. Naposledy si zahrál v minulém roce na EURO do 21 let. Letos si svými výkony řekl poprvé o nominaci do seniorské reprezentace.

V lize dal ve 22 utkáních 11 branek, v Konferenční lize se trefil jednou. Do řady utkání ale nastupoval jen z lavičky, v lize odehrál 1209 minut, průměrně tak vstřelil gól každých 110 minut.

Klubové televizi poskytl následující rozhovor.

Patrik Schick věří, že bude k dispozici, ale jistotu ještě nemáme, říká Jaroslav Šilhavý.Video : Sport.cz

Poprvé jste byl povolán do seniorského národního týmu, jak se cítíte?

Jsem obrovsky šťastný, splněný sen. Každý fotbalista si chce jednou navléct reprezentační dres. Nesmírně si toho vážím, šel jsem si za tím. Pomohly mi dobré výkony ve Slavii a určitě také góly, které jsem nastřílel. Nominace si strašně vážím a doufám, že postoupíme na mistrovství světa.

Poprvé jste povolán a hned na klíčovou baráž se Švédskem…

Je to nejdůležitější sraz, boj o mistrovství světa. Vstřelené branky mi k nominaci hodně pomohly, není pochyb. Doufám, že si formu z klubu přenesu do národního týmu.

I když to bylo nízko, dal jsem tam palici. Nohou bych to asi netrefil, přiznává Ondřej Lingr.Video : Sport.cz, SK Slavia Praha

Aklimatizaci vám určitě ulehčí, že spolu s vámi jsou v nominaci i Tomáš Holeš s Lukášem Masopustem, navíc řada bývalých slávistů, že?

Stoprocentně, jsem za to moc rád. Myslím, že mi s adaptací do nároďáku hodně pomůžou. Ale znám i další kluky, věřím, že to bude super a budu se v týmu cítit dobře.

Jak těžký zápas ve Švédsku očekáváte?

Ohromně náročný. Švédové jsou výborní fotbalisté, mají v týmu řadu individualit, navíc budou hrát doma, fanoušci je poženou. Ale musíme hrát tak, abychom zvítězili a mohli odcestovat do Polska, kde bychom se chtěli utkat o postup.

Že se nám rozpadla obrana? Nebudeme plakat, musíme si poradit, ví Jaroslav Šilhavý.Video : Sport.cz

Ze všeho nejdřív vás ale se Slavií čeká odveta osmifinále Konferenční ligy proti Linci. Výsledek 4:1 z domácího duelu je hodně optimistický.

Stoprocentně můžeme být optimističtí. Vedeme o tři branky, zápas ale začne za stavu 0:0. Nesmíme tam přijet výsledek jen bránit, chceme zvítězit a oslavit postup.

V uplynulých dnech vás trápily zdravotní obtíže, jak jste na tom?

Měl jsem lehkou virózu, chyběl jsem jeden zápas. V Liberci jsem to trošku rozdýchával, ale teď už jsem stoprocentně připravený a věřím, že proti Linci nastoupím.

Odveta proběhne v St. Pöltenu na malém stadionu, kam se navíc chystá početná výprava slávistických fanoušků.