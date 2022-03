Nervy drásající drama proti zdecimovaným Čechům. Šilhavý hrál poker, píší ve Švédsku

„Quaison hrdinou. Teď se vše rozhodne proti Polsku", hlásí například list Svenska Dagbladet v titulku. Konečně, po obrovské dřině byla první překážka jménem Česká republika odstraněna. Národnímu týmu trvalo 110 minut, než dostal míč do brány. Povedlo se to Robinu Quaisonovi a švédští fanoušci ho za to budou navždy milovat," píše dále list.