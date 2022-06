Revoluce! Collina nespěchá. Ale přijde to asi už při MS

Zásadní novinka se v plné parádě poprvé ukáže při vrcholné události. Technika bude vstupovat do dění ve fotbalových zápasech zase o něco více než dosud. Tentokrát se to bude týkat posuzování ofsajdů a nejostřejší možná premiéra ve velkém by měla přijít na řadu v listopadu na MS v Kataru. Alespoň to plyne ze slov prezidenta FIFA Gianniho Infantina a šéfa rozhodčích Pierluigiho Colliny.

Foto: Jan Handrejch, Právo Pierluigi Collina na archivním snímku.Foto : Jan Handrejch, Právo

Reklama