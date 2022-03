Schick je nenahraditelný, postupové akcie se propadly. Šmicer o úskalích nominace i svých slzách

„Byl by to v Chorzowě zápas vabank, ale nároďák by do toho určitě šel. A myslím, že Patrik také, protože i on by si chtěl zahrát na mistrovství světa. Muselo by ovšem dojít k absolutní shodě mezi Leverkusenem a naší reprezentací. A i Schick by musel zvážit všechna pro a proti, neboť by podstupoval velké riziko. Sám jsem to zažíval v Liverpoolu, když jsem byl zraněný, dlouho nehrál, a přesto mě to hnalo, abych se vydal za reprezentací a pomohl jí. Ani Patrikovi by kluboví trenéři cestu nejspíš striktně nezakázali, ale určitě by si vyslechl, že nejde o správné rozhodnutí. Od trenérů, stejně jako doktorů, fyzioterapeutů a všech, co se o něho starali a starají, aby se co nejdřív vrátil na hřiště. Dostali by ho pod hrozný tlak. A nedej bože, kdyby se mu v reprezentaci zranění obnovilo nebo si přivodil jiné. To by ho klidně mohli i odepsat," dovede se Šmicer díky zkušenostem posbíraných během hráčské kariéry vcítit do rozpoložení Schicka.