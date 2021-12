Šilhavý důvěru má, ale co kdyby dostal před baráží o Katar k ruce psychologa?

„Situaci jsme si vyjasnili - nemůžeme mít jinou ambici než postoupit na finálový turnaj. Jedno, zda se jedná o EURO nebo mistrovství světa. Proto mělo a bylo naší ambicí skončit ve skupině nejhůře druzí, což nabízelo lepší nasazení do baráže a případně výhodu domácího prostředí," přidal Fousek i s tím, že v postup na MS 2022 v Kataru stále věří a strahovská generalita udělá vše pro to, aby k naplnění vyslovené víry došlo.

KOMENTÁŘ: Reprezentace dostala šanci. A neměla by ji zahodit

„Trenér Srbska Stojkovič měl třeba před rozhodujícím zápasem kvalifikace v Portugalsku, v němž šlo o první místo ve skupině, u mužstva psychologa. Po celých pět dnů se věnoval tomu, aby hráči uvěřili, že jsou schopni v Portugalsku zvítězit, skončit první a na šampionát postoupit přímo. Srbům se to skutečně povedlo, čímž ovšem netvrdím, že půjdeme stejnou cestou a budeme angažovat psychologa," přispěchal s příkladem ze života Fousek.

„Šilhavý českou reprezentaci vede, má důvěru, kterou nikdo nezpochybňuje, má i naši podporu. Jeho smlouva zní do 31. července a pokud s mužstvem do Kataru postoupí, pochopitelně ho povede i na šampionátu. Ale v dubnu po skončení baráže si každopádně sedneme a vyhodnotíme celý cyklus. Účinkování v kvalifikační skupině, bodový zisk, fotbal, jakým se reprezentační tým prezentoval, stejně jako resumé baráže."

Náznak, že by Šilhavý u národního týmu skončil, kdyby v baráži proti Švédsku a následně proti lepšímu z dvojice Rusko - Polsko neuspěl?

Jedna konkrétní informace však v souvislosti s reprezentačním koučem a baráží zazněla. UEFA rozhodla o celém programu evropského play off o Katar, takže vyšlo najevo, že poražení semifinalisté se budou muset utkat mezi sebou.

V praxi to znamená, že kdyby český tým neuspěl v zápase s Švédskem, čekalo by ho v březnovém termínu střetnutí s poraženým týmem z dvojice Rusko - Polsko. „A to bychom také hráli na půdě soupeře," potvrdil generální sekretář FAČR Michal Valtr.