Český tým se rval. Že by přišel zaňdour, bránění a čekání na jednu šanci? Ani náhodou. Po rozkoukávací desetiminutovce v zápase, před jehož začátkem letěla podpora v podobě vlajek a vzkazů na Ukrajinu, se národní tým rozpohyboval k sympatickému výkonu.

Švédský fotbalový reprezentant Dejan Kulusevski se snaží poslat míč před českou branku v utkání play off o MS 2022. Zasáhnout stihl obránce Jakub Brabec.Foto : Tt News Agency, Reuters

V 18. minutě střílel Hložek do připraveného Olsena, za devět minut sparťanskému ofenzivnímu univerzálovi servíroval míč do tutové pozice Kuchta, ale na poslední chvíli výtečně zasáhl Joakim Nilsson a ukopl balon do zámezí.