Švédsko má fantastický tým, víme však také o jeho slabinách, avizuje Hložek

Poslední hodiny na domácí půdě, pak přesun do jámy lvové. Fotbalová reprezentace se v úterý dopoledne ještě připravovala na pražském Strahově, do tréninku se zapojilo všech 23 hráčů. Odpoledne již odletí do Švédska k utkání baráže o postup na mistrovství světa do Kataru. „Všichni víme, jak je zápas důležitý. I pro mě, vnímám ho jako jeden z největších v kariéře,“ ujišťuje devatenáctiletý útočník Adam Hložek.

Adam Hložek po tréninku před odletem do ŠvédskaVideo : FAČR

Článek Pouhé dva zápasy je dělí od postupu na světový šampionát. Semifinále baráže ve Švédsku, v případě úspěchu pak finále v Polsku. Favoritem čtvrtečního zápasu jsou domácí Seveřané. „Švédsko má fantastický tým... Jak dozadu, tak i dopředu. Pro mě je jedním z nejlepších hráčů Forsberg. Na videu jsme však viděli i nějaká místa, která budeme chtít využít," říká v rozhovoru pro FAČR mladý sparťan Adam Hložek. Národní tým je ovšem výrazně oslaben rozsáhlou marodkou. „Absencí je opravdu dost, chybí nám důležití hráči. Přesto si myslím, že máme kvalitní mužstvo na to uspět," přemítá. Rozlohou pátá největší země Evropy, kde mají vzorní řidiči možnost vyhrát v loterii 👀🚘 I takové je Švédsko, náš barážový soupeř 🇸🇪 pic.twitter.com/FrhISR9ihV — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) March 22, 2022 Troufá si, přestože nepřijel ani kanonýr Patrik Schick. „Teď mu to tam padalo, dával hodně gólů i v reprezentaci. Chybět určitě bude, je na nás, abychom ho nahradili," uvědomuje si rodák z Ivančic. A kam s ním? Na hrot, pod něj či na kraj ofenzivy? Věčná otázka jak ve Spartě, tak v reprezentaci... Že se nám rozpadla obrana? Nebudeme plakat, musíme si poradit, ví Jaroslav ŠilhavýVideo : Sport.cz „Určování pozicí je na trenérovi. Určitě je zvolí tak, abychom zápas zvládli," nepouští se do spekulací. Přestože je mu teprve devatenáct, je mu jasné, že při Schickově absenci se na něj bude hodně spoléhat. „Nepřipouštím si to. Chci jako v každém zápase podat maximální výkon, abych pomohl týmu. A uvidíme, na co to bude stačit," říká před odletem Hložek. MS 2022 Kuchta se do Prahy dostal přes Istanbul. Před nástupem do reprezentace stihl i svatbu

Reklama