To tu ještě nebylo. Takhle budou bydlet fotbalisté na MS

Takhle to při MS ve fotbale ještě nebylo. Lákavě vypadá pohled na hotely, kde budou bydlet aktéři vrcholné události v Kataru, ale samotné luxusní ubytování nikoho nepřekvapí. Účastníci šampionátu zažijí to, co v novější historii šampionátů nebylo zvykem. Žádné přejezdy, žádné střídání tréninkových prostorů. Snad tedy i více pohody i přes očekávanou katarskou výheň.

Podívejte se na hotely, ve kterých budou bydlet fotbalisté na MS v KataruVideo : Reuters

