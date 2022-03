Trenéři se nad sestavami jen usmáli, Šilhavý nabídl výměnu. Čeká, že by ho mohl překvapit objev Manchesteru

Počítá se, že Holeš v kalamitní situaci nastoupí ve středu obrany. Hrál tam i poslední zápasy za Slavii a vedl si znamenitě. Česká sestava je těžko čitelná, určitě bude chytat Tomáš Vaclík, zálohu bude řídit Tomáš Souček a nad ním by měl operovat Antonín Barák, někde v sestavě by měl prostor dostat Adam Hložek.

Hlavně složení obrany bude představovat určitý experiment. „Je to nepříjemné, když všichni vypadli," připomněl Šilhavý, že z defenzivní čtyřky, s níž odehrál EURO, nemá nyní k dispozici nikoho. „Souhra může znamenat slabší místa. Ale doufám, že se plně zkoncentrujeme, nahradíme to elánem, nasazením a zodpovědností. Věřím, že to zvládneme," dodal šedesátiletý kouč.