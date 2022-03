Vydra si po návratu do tréninku vykloubil loket a pravděpodobně přijde o baráž

Fotbalový reprezentant Matěj Vydra si při návratu do plného tréninku Burnley po operaci tříselné kýly vykloubil loket. Devětadvacetiletý útočník tak pravděpodobně nezasáhne do play off o postup na mistrovství světa, které pro český tým začne za dva týdny semifinálovým zápasem ve Švédsku.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Taras Kačaraba z Ukrajiny a Matěj Vydra během přípravného utkání fotbalové reprezentace.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Vydra podstoupil chirurgický zákrok na konci ledna s cílem uzdravit se před startem baráže. Na jednom z prvních tréninků po návratu se však zranil. "Vyds už byl víceméně v plné fyzické kondici, ale bohužel si otočil loket a vykloubil si ho. Takže je sice zpátky na hřišti, ale tohle jeho návrat oddálí," řekl trenér Burnley Sean Dyche na tiskové konferenci. Bývalý hráč Ostravy, Udine nebo Watfordu naposledy nastoupil při lednové remíze 0:0 s Arsenalem a připsal si jubilejní 100. start v anglické lize. V tomto ročníku Premier League Vydra v 16 utkáních zaznamenal jeden gól a asistenci. Burnley je na 18. místě tabulky.

