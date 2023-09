„V posledních pěti měsících jsem si prošel bouřlivým obdobím mimo hřiště. Teď je to doma trochu stabilnější. Lidé, kteří mysleli jen na moje peníze, ode mě odešli. Ale jsem si jistý, že v Tottenhamu se vrátím do pohody a budu silnější,“ řekl Richarlison brazilským médiím po kvalifikačním utkání na MS 2026 v Peru, které Brazílie vyhrála 1:0.

„Ne kvůli tomu, že jsem hrál špatně, podle mého názoru jsem neodehrál špatný zápas. Byl to spíš výbuch emocí kvůli věcem, které se děly mimo hřiště a které se vymkly kontrole. Ne z mé strany, ale ze strany lidí, kteří mi byli blízcí. Pojedu zpět do Anglie vyhledat psychologickou pomoc, abych posílil svou mysl. O to jde, chci se vrátil silnější,“ popsal otevřeně Richarlison.