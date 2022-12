Francouzský tým, snící o třetím titulu mistrů světa a vstupu do velice uzavřeného kruhu národních reprezentací (po Itálii a Brazílii), které dokázaly titul šampionů obhájit, podlehl po naprosto šíleném zápase, míní komentátor. Zpočátku se Francouzi zdáli přiškrceni a zatlačeni oproti předchozím zápasům, ale v okamžiku, kdy už byli na pokraji zlomení, svěřenci trenéra Didiera Deschampse přesto našli nezdolnou sílu vybojovat si prodloužení, a to díky dvěma zásahům Mbappého v rozmezí 97 sekund. Týž hráč dokonáním hattricku zařídil i penaltový rozstřel. Ten se ale po neúspěšných střelách Kinglseyho Comana a Auréliena Tchouaméniho otočil ve prospěch Argentiny.

Kylian Mbappé v prodloužení vrátil Francii do hryVideo : Česká televize

"Lionel Messi vstoupil mezi legendy mistrovství světa, ale byl to celý tým, který dokázal vrátit modrobílé na vrchol k třetímu titulu (po letech 1978 a 1986), šestatřicet let po Maradonově partě," dodal L'Équipe.

"Francouzi úspěšně dvakrát vyrovnali skóre díky třem gólům Kyliana Mbappého. Marně," konstatoval deník Libération. Zápas se podle něj vymykal všemu, co se dosud dalo na mistrovství vidět, a Argentinci jej málem vyhráli nadvakrát, než napotřetí uspěli až na penalty. "Fotbal sice nikomu nic nedluží, ale tuto neděli titul světového šampiona získal Lionel Messi, muž sice malé postavy (169 cm), který ale z neuvěřitelného finále vyšel jako obr," ocenil Libération. "Upřímnost velí říci, že Argentina si svůj třetí titul zasloužila," dodal.

"Messi a modrobílí jsou mistry, i přes hrdinství Francouzů a hattrick Mbappého," uvedla stanice BFMTV na svém webu. Finále přirovnala k filmovému trháku, který by si přáli vidět všichni, anebo skoro všichni - a v hlavní roli s Messim. Ten konečně získal nejcennější trofej, fotbalový grál a ve svých pětatřiceti letech se může definitivně ucházet o místo v srdcích Argentinců po boku jiného idolu, Diega Maradony. Příběh by to byl krásný i pro Francii, nebýt ovšem toho, že Argentinec triumfoval nad francouzskou reprezentací po krutém penaltovém rozstřelu. Argentinská radost se tak mísí s francouzským smutkem.