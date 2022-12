Co vám problesklo hlavou, když jste slyšel, že Maroko a Francie proti nastoupí v semifinále?

Nebude to spor mezi příznivci Maroka a Francie. Maroko je součástí regionu Maghreb, jehož lidé tvoří významnou část populace Paříže a jsou nejvýznamnější složkou Francouzů, kteří mají imigrační původ. A právě Maghrebané si půjdou veřejně vybít energii.

Myslím tím útoky na majetek v podobě rozbitých výloh nebo zapálených aut. Bez toho se případné slavení neobjede. Neočekávám, že by docházelo k útokům na jiné lidi, protože běžní Francouzi vyklidí ulice. Pokud Maroko prohraje, tak si budou jeho příznivci vylívat vztek. Známe z historie několik podobných zápasů. Nejvíce mě ale zaráží, že k útokům dochází při vítězství. U porážky se to dá očekávat spíš.

Přesně, vzpomeňme na zhruba dva týdny staré události v Bruselu, když Maroko porazilo Belgii. Je zajímavé, že část radikálních kruhů vnímá podobné sportovní střety jako otázku Afrika versus Evropa, islám versus evropská civilizace. Rozhodně takto nesmýšlejí všichni Francouzi marockého původu, ale jsou to právě radikálové, kdo táhne lidi do ulic. Fotbalový zápas je pro rozdmýchání vášní jedinečná příležitost.

Ano, před čtyřmi lety, když Francie fotbalové mistrovství světa vyhrála. Nacházel jsem se tehdy přímo v Paříži, Champs-Élysées byla během finále s Chorvatskem zabarikádovaná, všude zátarasy. Na předměstích se to mlelo, ale díky nasazení tisícovek policistů došlo v centru jen k malému vandalismu.

Ale to proti sobě nastoupily evropské týmy.

Právě, tam nebyl aspekt, že by se hrálo proti někomu ze severu Afriky. Z hlediska komunitárního napětí nebyl k ničemu důvod, navíc Francie vyhrála. A v jejím týmu bylo dost hráčů z Afriky. Jenže tentokrát mluvíme o něčem jinem, tady je daleko větší rozbuška.

Nepokoje v Paříži po postupu Francie a Maroka do semifinále fotbalového MS.Foto : ČTK/AP

Opět plné nasazení, budou barikády a rozhodně se nedoporučuje turistům, aby do centra Paříže vůbec chodili. Na druhou stranu úřady hlasitě komunikují a upozorňují lidi na velké manévry. Snaží se co nejvíce občanů od chození do ulic odradit.