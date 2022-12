Kdo je pro vás po čtvrtfinálových zápasech největším favoritem na titul?

Kolo od kola se to mění. (úsměv) Opravdu je to těžké říct. Věřil jsem, že silné mužstvo mají Brazilci, ale ti si všechno oslavili v osmifinále s Jižní Koreou. Zatancovali si s trenérem a asi se jim to vymstilo. Musím říct, že proti Chorvatsku se mi vůbec nelíbili.

Také vypadli, byť na penalty.

Přišlo mi, že Chorvaté jsou lépe připravení a jsou na tom i lépe pohybově. Neymar sice v prodloužení ukázal svou genialitu, ale pak je pro mě nepochopitelné, že pár minut před koncem dostali Brazilci gól z přečíslení. Přišlo mi, že si myslí, že se jim nemůže nic stát.

Sestřih čtvrtfinálového utkání MS Chorvatsko - BrazílieVideo : Česká televize

Jak na vás zatím působí Chorvaté?

Solidně, jejich středová řada, když je při silách, pracuje velice dobře. Docela mě překvapili, že nebyli přehnaně nervózní. Mohou překvapit, mají zkušené mužstvo.

A kapitána Luku Modriče, který je v sedmatřiceti pořád táhne. Co mu říkáte?

Je to neuvěřitelné. Ale vidíte na něm, že ho fotbal baví a že je profík se vším všudy.

Hodně se mluví o tom, že poslední šanci na světový titul má Lionel Messi, nebo že ji měl Cristiano Ronaldo. O Modričovi se moc nehovořilo, přitom před čtyřmi lety hrál skvěle a dovedl Chorvaty ke stříbru.

I on by si zlatou tečku zasloužil. Pro mě je skoro zázrak, že Chorvaté jsou podruhé za sebou v semifinále. Modričovi bych to přál. Semifinále s Argentinou bude otevřené, může dopadnout jakkoliv. Podívejte se, jak Argentinci ztratili proti Nizozemsku náskok 2:0 a postup vydolovali až v penaltách.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Trenér Karel Jarolím během angažmá v Mladé Boleslavi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Ukázalo se, že Argentina může mít slabinu v koncentraci?

Vypadla z toho, to je pravda, ale spíš bych vyzvedl koučování trenéra Holanďanů Van Gaala a jeho trenérského týmu. Dokázali zareagovat na průběh utkání změnou rozestavení, z pěti obránců šli na čtyři, dali tam dva klasické útočníky. Člověk si řekne, že mu nic jiného nezbývalo, ale je spousta zápasů, kdy ta reakce nepřijde.

Sestřih čtvrtfinálového utkání MS Nizozemsko - ArgentinaVideo : Česká televize

Jak velkou kaňkou na utkání byly nejrůznější strkanice, provokace a pak výsměch Argentinců poraženým?

Zklamalo mě to. Nevím, jestli byl záměr soupeře takhle rozhazovat, nebo to vyplynulo. Ale myslím, že na takovou úroveň takové věci nepatří.

Pokračuje pohádka Maroka. Co jí říkáte?

Kdyby před šampionátem někdo řekl, že Maroko dojde do semifinále, možná by ho poslali do blázince. Ale není to náhoda. Maročané mají kvalitní defenzivu, jeden inkasovaný gól hovoří za vše. Disponují velkým sebevědomím, dokážou si poradit při brejcích, umí být nebezpeční.

V arabském světě jste v minulosti trénoval. Co pro něj takový úspěch znamená?

Myslím, že tenhle výsledek bude mít velký ohlas u mladých nejen v Maroku, ale ve všech těchto zemích. Fotbal se tam ještě víc zpopularizuje, začne se mu věnovat ještě víc dětí a trenérů.

Sestřih čtvrtfinálového utkání MS Maroko - PortugalskoVideo : Česká televize

Čekáte boom? A myslíte, že třeba za osm let budou africké a arabské týmy ještě více konkurenceschopné?

Nevím, jestli to bude takhle rychlé. Ale třeba Saúdská Arábie už na tomhle šampionátu ukázala svůj potenciál, porazila Argentinu, určitě nevyhořela. Půjde to tam nahoru, o tom jsem přesvědčený.

Před šampionátem se mluvilo o řadě favoritů, ale Maroko mezi nimi nebylo vůbec a s Chorvaty se taky úplně nepočítalo. Přesto jsou obě mužstva mezi posledními čtyřmi. Čím to?

Přišlo mi, že třeba Brazilci museli být pořád středem pozornosti, u nich nebo u Portugalců se pořád něco řešilo. Rozebírala se atmosféra, Ronaldo, tanečky, pořád chtěli být středem zájmu. A teď se vrátím k Lukovi Modričovi. On je velký hráč, má za sebou tolik jako málokdo a je kolem nějaký ruch? Není, pevně zůstává nohama na zemi. O Maroku se nemluvilo vůbec. Tohle vidím jako jeden z velkých rozdílů.

Uškodil Portugalcům rozruch kolem Ronalda?

Paradoxně když nehrál v osmifinále, přišlo mi, že tým bez něj byl víc semknutý. Výkon na hřišti tomu pak taky odpovídal. Říkal jsem si, že se i Ronaldo vrátí do reality a začne přemýšlet jinak. V osmifinále se mi Portugalci líbili, proti Maroku ne. Zklamali mě.

Ronaldo hned po závěrečném hvizdu mazal do kabiny, s nikým se nezdravil, brečel. Jak to na vás působilo?

Nepochybuju o tom, že fotbal je pro něj vším. Byl kolem něj velký rozruch, možná na něj všechno dolehlo, je to jenom člověk. Utekl s pláčem do kabiny, těžko ho za to odsuzovat. Člověk neví, jak by se sám v takové situaci zachoval.

Je vám líto anglického kapitána Harryho Kanea, který ve čtvrtfinále proti Francii jednu penaltu dal, ale za stavu 1:2 ji už neproměnil?

Je. Myslím, že si toho nemusel brát tolik, navíc s brankářem Llorisem působí v jednom týmu (v Tottenhamu). Možná měl nechat druhou penaltu někomu jinému. Ale je to nepříjemné. Všechno se pak na vás svalí.

Anglie doma není moc kritizována, experti mluví o tom, jak jsou na tým pyšní a že má potenciál. Souhlasíte?

Může to tak být, ale v Lize národů o sobě moc vědět nedali, spíš naopak a prošli si velkou kritikou. Ono skvělé hráče dopředu měli už teď v Kataru, jsem zvědavý, jak se budou rozvíjet do budoucna. Musím říct, že ani Francouzi mě moc nepřesvědčili. Ano, umí udeřit, mají skvělé individuality, ale nemyslím si, že by odehráli top zápas. Dokázali vyhrát, ale očekával jsem, že Mbappé a další prověří anglickou obranu víc.

Sestřih čtvrtfinálového utkání MS Anglie - FrancieVideo : Česká televize

Zdá se, že Francie zapne ve chvíli, kdy potřebuje.

Působí to tak. Samozřejmě záleží i na průběhu utkání, na tom, jak mužstvo musí zareagovat. Tohle Francouzi zatím zvládají.

Jak odhadujete semifinále mezi Francií a Marokem?