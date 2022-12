Čistá euforie, trenér létal vzduchem. Maroko si podruhé v historii zahraje osmifinále mistrovství světa

Zařídili si nesmrtelnost. Fotbalisté Maroka překvapivě postoupili do osmifinále mistrovství světa v Kataru z první příčky skupiny E, za sebou nechali i favority z Chorvatska a Belgie, přičemž druhý jmenovaný celek již v turnaji skončil. Euforii zařídila Maročanům výhra 2:1 proti Kanadě, kterou si africká země vybojovala první postup do vyřazovací fáze světového šampionátu od roku 1986 a druhý celkově. „Gratuluji hráčům, zaslouženě vstoupili do historie,“ spokojeně konstatoval trenér Valíd Rádžradžuí, který po konečném hvizdu od svých svěřenců dostal oblíbeného hobla.

Sestřih utkání MS Kanada - MarokoVideo : Česká televize

Maroko ve skupinových duelech jednou remizovalo a dvakrát zvítězilo, přičemž ve všech předchozích účastech na mistrovstvích světa zaznamenalo pouze dvě výhry v součtu. S postupem se přitom vzhledem ke kvalitě soupeřů ve skupině počítat rozhodně nedalo, Maročané ale ve třech zápasech inkasovali jednou, a to ještě z vlastních kopaček. Centr Kanaďana Sama Adekugbeho si totiž ve čtvrtečním duelu krátce před přestávkou do svojí branky srazil stoper Najíf Adžuird. Maroko to ale mrzet nemuselo, díky předchozím brankám Hakíma Zijacha a Jusúfa Nasjrího totiž o pauze i tak drželo vedení 2:1. „V prvním poločase jsme odvedli nejlepší výkon za hodně dlouhou dobu," těšilo marockého kouče. K jistotě postupu by jeho týmu stačila i remíza, Maročané se ale stejně pořádně zapotili při některých velkých příležitostech soupeře ve druhém dějství, kdy například hlavička Atiby Hutchinsona po odrazu od břevna jen těsně nepřekročila brankovou čáru. Těsné vedení Maroko každopádně udrželo a do osmifinálových bojů půjde z prvního místa. „Mnozí nám nevěřili, ale ukázali jsme, že se s africkými týmy musí počítat," radoval se 47letý kouč. Kanadský gólman Milan Borjan inkasoval po velké hrubce v úvodu zápasuVideo : Česká televize Mužem zápasu byl vyhlášen Ašraf Hakimí, který v předchozím duelu s Belgií předčasně střídal kvůli zranění a stále nebyl stoprocentně fit. „Všichni Maročané by mu měli líbat nohy," smál se Rádžradžuí při hodnocení výkonu obránce PSG. „Ocenění pro nejlepšího hráče utkání si jednoznačně zasloužil," dodal poté na vážnější notě. Foto: Frank Augstein, ČTK/AP Romain Saiss se raduje ze vstřelené branky Maroka proti Belgii.Foto : Frank Augstein, ČTK/AP Hakimí byl po historickém postupu pořádně naměkko a cloumaly s ním emoce, přítomným novinářům ale i tak něco málo sdělil. „Vůbec jsem na to zprvu nemyslel, teď mi ale už dochází, že jsme dosáhli historického úspěchu. Sklízíme plody naší tvrdé práce," radoval se 24letý fotbalista.