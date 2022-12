Do ulic Buenos Aires se po tříhodinovém finále, které po nerozhodném výsledku 3:3 Argentina vyhrála na pokutové kopy, vyhrnuly statisíce lidí. Po tvářích se jim řinuly slzy radosti, které byly začátkem bujarých oslav, napsal zpravodajský server The Washington Post. Auta troubila a cizí lidé se objímali.

Ve čtvrti Colegiales se logopedka Angeles Usovichová po závěrečném pokutovém kopu rozplakala, padla na kolena na chodník a zavolala svému otci, aby vítězství oslavila. "Aguante Argentina," křičela do telefonu. "Argentina přežila."

Od zklamání k radosti a naději se přelévala nálada ve francouzských barech, kde se sešli fotbaloví fanoušci, aby společně podpořili svůj tým. Když Lionel Messi poslal Argentinu do vedení, šedovlasý Philippe Moreau v baru Le Napoléon, kde byl převážně mezi mladým publikem, jen zasténal "Ne!" a pak smířeně dodal: "Nemůžeme mu nic zazlívat. Je to Messi," napsal The Guardian.