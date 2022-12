Finále fotbalového MS si nenechalo ujít 1,73 milionu diváků ČT a Novy

Nedělní finále Francie - Argentina na fotbalovém mistrovství světa v Kataru si na ČT a TV Nova nenechalo ujít dohromady 1,73 milionu diváků starších čtyř let. Byla to téměř polovina všech, kteří měli v tu chvíli puštěnou televizi. Na ČT se stalo utkání s 1,31 milionu lidí nejsledovanějším pořadem neděle a zároveň šlo o druhý nejsledovanější přenos fotbalu od roku 2006. Na TV Nova si stejný zápas nenechalo ujít dalších 420 000 diváků starších čtyř let. Vyplývá to z informací televizí.

Sestřih finálového utkání MS Argentina - FrancieVideo : Česká televize

Článek Dohromady sledovanost finálového utkání překonala i souboj o zlato z roku 2006 mezi Itálií a Francií, který vidělo 1,48 milionu diváků ČT. Sobotní utkání o třetí místo Chorvatsko - Maroko vidělo na ČT 805 000 diváků a na Nově pak 178 000 diváků. Mistrovství světa ve fotbale si na ČT sport zapnulo během měsíc trvajícího šampionátu celkem 4,37 milionu diváků. Česká televize z něj v přímých přenosech odvysílala 46 zápasů, z toho 32 zápasů exkluzivně a 14 sdíleně. Průměrná sledovanost šampionátu byla 476 000. Boje v rámci základních skupin sledovalo průměrně 374 000 fanoušků fotbalu, utkání vyřazovací fáze pak 809 000, při podílu na publiku přesahujícím 23 procent. Sestřih utkání o 3. místo na fotbalovém MS v Kataru. Chorvatsko vyhrálo nad Marokem 2:1.Video : Česká televize Skupina Nova vysílala zápasy MS poprvé ve své historii, poté co koupila část práv od České televize. Divákům nabídla celkem 32 utkání. Ty alespoň tři minuty kontinuálně sledovalo 3,652 milionu diváků starších čtyř let. Nejsledovanější byl čtvrtfinálový zápas Nizozemsko - Argentina, který přitáhl k obrazovkám Nova Action 686 000 diváků. MS ve fotbale Naštěstí v Argentině neví, kdo je Csaplár. Nad Messim a spol. se vznášel přízrak smrtící pasti