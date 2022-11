Úřadující mistři Jižní Ameriky se nehodlají smířit s brzkým koncem na šampionátu a pokud se nechtějí ohlížet na výsledek souběžně hraného utkání Saudská Arábie - Mexiko, potřebují proti Polsku k jistotě postupu do play off zvítězit.

Messimu a spol. může jízdenku do vyřazovacích bojů zajistit i remíza. V takovém případě by ale Saúdové nesměli zvítězit nad Mexikem, nebo by Mexiko nesmělo vyšším brankovým rozdílem rozdrtit arabský celek. Hvězda PSG Messi na svém zřejmě posledním světovém šampionátu usiluje v Kataru o jedinou velkou chybějící trofej do své sbírky.