FOTBAL ONLINE: Australané májí úspěch na dosah, v cestě stojí favorizované Dánsko

Skupinová fáze mistrovství světa ve fotbale v Kataru vrcholí. Francie si ve skupině D zajistila osmifinále s předstihem, a tak o poslední místenku do play off zabojuje trojice Austrálie, Dánsko, Tunisko. Protinožci mají po výhře nad Tunisany (1:0) na kontě tři body a ve středečním utkání s favorizovaným Dánskem (vysílá ČT Sport) je do play off posune vítězství a za určitých okolností i remíza. Duel startuje v 16:00 a v podrobné online reportáži včetně audio komentáře ho můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Australský Mitchell Duke slaví gól proti Tunisku.Foto : Hannah Mckay, Reuters

Článek Australané čekali na výhru na světovém šampionátu dlouhých 12 let. Triumf nad Tuniskem jim ale ze zbylé trojice uchazečů o postup zajistil před závěrečným kolem nejlepší výchozí pozici. V případě vítězství se svěřenci trenéra Grahama Arnolda nemusejí ohlížet na nikoho, velkou naději by jim dala ale i remíza. V takovém případě bude Austrálie doufat v jakýkoliv bodový zisk Francouzů proti Tunisku v souběžně hraném utkání. Sestřih utkání MS Tunisko - AustrálieVideo : Česká televize Dánové mají na kontě po dvou odehraných utkáních pouze bod. Semifinalisté posledního EURO potřebují proti Austrálii vyhrát, ani tři body by jim ale nakonec stačit nemusely a to v případě, že by vyšším brankovým rozdílem Tunisko přehrálo Francii. Sestřih utkání MS Francie - DánskoVideo : Česká televize Přesto bude Dánsko v čele s Christianem Eriksenem platit za favorita. Seveřané se s Austrálií střetli i na minulém mistrovství světa v roce 2018. Vzájemná konfrontace tehdy skončila remízou 1:1. Mistrovství světa ve fotbale: Skupina D: 16:00 Austrálie - Dánsko Souhrn středečního programu na MS v Kataru naleznete ZDE Tabulka skupiny D: 1. Francie 2 2 0 0 6:2 6 2. Austrálie 2 1 0 1 2:4 3 3. Dánsko 2 0 1 1 1:2 1 4. Tunisko 2 0 1 1 0:1 1 MS ve fotbale MS fotbal 2022 v Kataru: Kompletní program a výsledky zápasů