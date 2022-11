MS V KATARU ONLINE: Tunisko srazilo mistry světa, postup však slaví Austrálie! Argentina s nožem na krku

Program skupiny C vyvrcholí večer soubojem hvězdných kapitánů Argentiny a Polska Lionela Messiho a Roberta Lewandowského. Argentina potřebuje k jistotě postupu do osmifinále zvítězit, v případě příznivého výsledku z druhého duelu Mexiko - Saúdská Arábie jí ale postačí i remíza, která v každém případě posune dál evropský celek.

Saúdská Arábie může po 28 letech může navázat na zatím jediný postup do play off Saúdská Arábie. Výhra nad Mexikem jí dá jistotu, remíza by jí stačila pouze při porážce Argentiny. Mexiku může stačit i těsné vítězství, pravděpodobně ale bude muset uspět vyšším rozdílem, jinak poprvé od roku 1982 neprojde do další fáze turnaje. Středoamerický celek neskóroval na MS ve čtyřech zápasech po sobě.