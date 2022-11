FOTBAL ONLINE: CR7 má rekord! Velké turnaje umí, ale v pohodě být nemůže, tvrdí expert

Hvězdný Cristiano Ronaldo a jeho Portugalsko vstupují do hry na mistrovství světa v Kataru. Ve čtvrtečním podvečerním duelu bude jejich soupeřem Ghana a fanoušci se nemohou dočkat, jak si CR7 povede. Portugalský kapitán se může stát prvním hráčem, který skóruje na pěti různých šampionátech. Ustojí tlak, který vyvrcholil předčasným koncem v Manchesteru United a dovede Portugalsko k úspěchu? „Přál bych mu, aby všechno Ronaldo dostal z hlavy, ale to, co se dělo, z mysli vymazat nemůže," hodnotí v pořadu Přímák EXTRA na Sport.cz rozpoložení Portugalce trenér Karel Jarolím. Zápas začíná v 17:00 a v podrobné online reportáži jej můžete sledovat na Sport.cz.

Foto: Francisco Seco, ČTK/AP Hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo oslavuje svoji trefu v utkání MS proti Ghaně.Foto : Francisco Seco, ČTK/AP