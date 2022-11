Francie má po úvodních dvou výhrách osmifinále již jisté a v posledním duelu bude jistit první příčku, Tunisané mají z posledního místa naopak nejhorší výchozí pozici. Do play off má nejblíž Austrálie, která v případě vítězství v souběžně hraném utkání s Dánskem postoupí bez ohledu na výsledek Francouzů a velkou šanci by jí dala i remíza. Dánům by při nepříznivém výsledku mezi Tuniskem a Francií nemusela stačit k postupu ani výhra.