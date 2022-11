FOTBAL ONLINE: Korea i Ghana nutně potřebují zvítězit

Fotbalisté Portugalska si v pondělí na mistrovství světa v Kataru mohou už po druhém kole zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud navážou na úvodní vítězství nad Ghanou a porazí také Uruguay, s předstihem projdou do play off. Nejprve však v druhém utkání skupiny H hrají Korea s Ghanou. Oba týmy nutně potřebují zvítězit. Hraje se od 14:00, online reportáž s audiokomentářem můžete sledovat na Sport.cz. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Foto: Hassan Ammar, ČTK/AP V akci Mohammed Kudus z Ghany.Foto : Hassan Ammar, ČTK/AP

Článek Portugalci se představí až večer. Jasné je, že Korea i Ghana nutně potřebují zvítězit. Africký celek čeká na světovém šampionátu na výhru pět zápasů. Korejci třikrát za sebou neinkasovali, na světovém šampionátu ale vyhráli jediný z posledních 10 duelů. Jejich hlavní hvězdou je ofenzivní záložník Tottenhamu Son Hung-min, který kvůli nedávné operaci v obličeji hraje s ochrannou maskou. Zápas mezi Koreou a Ghanou se hraje od 14:00 SEČ, souboj Portugalska s Uruguayí o šest hodin později. Mistrovství světa ve fotbale - skupina H: Korea - Ghana 0:0, hraje se 1. poločas