Portugalsko

Ve stejné skupině se představil i český tým, který skončil poslední a sestoupil. Na velké akci se nadcházející soupeři dosud potkali jen jednou, na ME 2008 zvítězili domácí Švýcaři 2:0.

"Čeká nás protivník, který může hodně držet míč. Jsme na to připraveni. Na tomhle mistrovství už bylo několik překvapení, takže se musíme soustředit od první do poslední minuty, aby to šlo podle našich představ a ne naopak," řekl novinářům portugalský záložník William Carvalho.