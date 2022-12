Pro Portugalce až příliš horký paradox. Marocký hlavičkář nepřekonal dosud nejvýše zaznamenaný výskok během hlavičky do výše 2,93 metru v podání Cristiana Ronalda. O výhru ve čtvrtfinále se ovšem Júsuf Nasírí postaral - a právě mužstvo s lídrem CR7 poslal z Kataru domů...

Nasírí by byl jistě i v atletice schopným skokanem do výšky. Francouzi si na něj musejí ve večerním semifinále dát dobrý pozor. V základní skupině dal gól Kanadě a se dvěma brankami je nejlepším střelcem Maroka na šampionátu.

A ještě jedna informace ohledně marockého útočníka, a to jazyková. Jména z arabského světa a písma se podle příslušných zvyklostí přepisují specificky do angličtiny i češtiny. Pro vysvětlení: v angličtině tedy skóroval Youssef En-Nesyri. Tuhle jmenovku má také na dresu. Co se češtiny týče ČTK i Sport.cz z dosavadního užívaného tvaru Júsuf Nasjrí přešly na přesnější Júsuf Nasírí.