Následně Kevin de Bruyne, který by měl být lídrem belgického výběru, před zraky médií odepsal šance svého týmu na prvenství, protože je jeho kádr „příliš starý". Značná většina opor totiž už spadá do kategorie třicátníků a slova záložníka Manchesteru City jako by se do puntíku potvrdila v následném duelu s Marokem. Belgie v něm opravdu působila jako parta vysloužilých fotbalistů bez zápalu pro hru, překvapivá řešení a kreativita v ofenzivě se vytratily neznámo kam. Houževnatí Maročané naopak svému soupeři nedarovali ani centimetr prostoru a byli zaslouženě odměněni třemi body.