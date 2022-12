Výkony japonských fotbalistů v Kataru jsou pro Chorvaty překvapením. "Nečekali jsme to. Podle mě to stěží kdo čekal, klobouk dolů před Japonci. Ukázali, že to není o jménech, ale že více záleží na srdci a odvaze. Zasloužili si to. Ukázali svou sílu," prohlásil záložník Lovro Majer.