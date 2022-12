V 35. minutě dostal prudkou přihrávku Nicolas Otamendi, balon mu při zpracování trochu odskočil, ale kolem probíhající Messi pohotově zareagoval a precizně zametl míč do brány.

Nejen v téhle chvíli potvrdil drobný driblér, že je fotbalový génius. Jeho sólo ve druhé půli australská obrana na poslední chvíli odvrátila, přihrál do tutovky Lautaro Martinezovi, jenž přestřelil. Soupeřům se s míčem vyhýbal, hrál uvolněně. Celkem se dostal k šesti střelám, vyprodukoval 52 přihrávek s devadesátiprocentní úspěšností, vytvořil čtyři šance pro spoluhráče.

„Myslím, že Messi ví, že je to jeho poslední světový šampionát. Můžete vidět, jak si to užívá," prohlásil jeho bývalý spoluhráč z argentinské reprezentace Pablo Zabaleta.

Pětatřicetiletý lídr party v modrobílých dresech si postup opravdu užíval. Mával tribunám, smál se, zářil. „Jsou to úžasné pocity. Jsem opravdu šťastný, že tyhle krásné chvíle můžu prožívat s fanoušky. Vím, kolik úsilí vynaložili, aby tu byli. A také vím, že by tu chtěla být celá Argentina. To pouto, které mezi sebou máme, je nádherné," vyprávěl hrdina zápasu s desítkou na zádech.