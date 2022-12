Denzel Dumfries is having himself a day 🔥 #BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/kRACrp0zeX

„Mělo by to být mnohem lepší. Jinak se mistry světa nestanete. A to chceme, nebo ne? Ve čtvrtfinále Argentina? Austrálii bych nepodceňoval. Na šampionátu v roce 2014 to byl náš nejtěžší soupeř. Rád se podívám, jak večerní zápas dopadne."