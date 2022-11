Existují pro toto dvě lokality - na severu a v jižní části u hranic se Saúdskou Arábií. Skládá se záloha ve výši pěti tisíc riálů, v přepočtu přibližně 32 500 korun na celou sezonu. Vrací se v případě, že v poušti po sobě dotyční uklidí. Místo může Katařan využívat po celou sezonu, která trvá do konce března. Od dubna začíná horké počasí, do pouště už jezdí pouze západní turisté.

Muži si tímto připomínají klasický životní styl beduínů, původních arabských obyvatel pouští. Ovšem představa stanování jako v kempu u Sázavy je mylná. Jedná se o velké stany, do kterých si Katařané instalují gauče, matrace, klimatizaci, topení.

Kemp většinou ohradí a najmou si služebné. Před příjezdem jim dají pokyny, co mají nakoupit. Někteří Katařané tedy místo kempování vegetují celoročně na jachtách, ale to je jiný příběh. Ti, kteří vyznávají styl beduínů, si večer v poušti rozdělají oheň, koukají do tmy, na hvězdy. Tradice života beduínů v nich stále přetrvává, považují ji za součást národního dědictví.