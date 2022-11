"Je samozřejmě logické, že v Kataru, kde je v létě běžně přes padesát stupňů a v lednu a únoru klesnou teploty k pětadvaceti, je klimatizace úplně všude. Jinak by nebylo možné v pouštní zemi přežít. Nicméně občas to místní s chlazením přehánějí.

Ve veřejných prostorech, v budovách, jede klimatizace kolikrát na maximum. Takže z 35stupňové výhně člověk ve vteřině vstoupí klidně do 16stupňové ledárny. Jako by vlezl po pobytu v sauně do studené vody. Není vůbec čas na hrdinství, nosím s sebou proto neustále teplou mikinu. Venku, kde praží slunce, s ní v ruce vypadám jako cvok, jenže je prostě potřeba.