„Hráči nesmí nosit řetízky. Nemohou přeci hrát ani s hodinkami. Myslel jsem, že to sundal. Je to naše chyba. Nevím, co na tom řetízku měl, ale on je hodně pověrčivý. Nosí to i na tréninku," řekl ke Koundému kouč Deschamps.