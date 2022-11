Hutchinson oslaví čtyřicátiny na začátku února, jen kamerunský útočník Roger Milla byl (kromě brankářů) starším aktivním účastníkem mistrovství světa, v roce 1994 nastoupil ve dvaačtyřiceti letech.

„Pamatuji si, když za Kamerun hrál. Před ním i před Hutchinsonem musím smeknout, je to úctyhodné. Ale je to čistě o kvalitě, trenér Kanady by ho určitě nevzal jen kvůli tomu, aby překonával nějaké rekordy," přemítá záložník Středočechů.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Marek Matějovský z Mladé Boleslavi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

V Boleslavi také nehraje jen pro dobré jméno, stále dodává přínos, jeho myšlení je skoro nenahraditelné. „Na hřišti je to čím dál těžší. Záleží na trenérech a vedení, jak mě chtějí využívat. Myslím, že to máme jasně nastaveno, všichni víme, co můžeme od druhého očekávat. Nemůžu si to vynachválit. I kdybych měl být v kabině jen mentorem nebo ten, kdo tam bude dělat atmosféru, nemám problém takovou roli přijmout. Hlavně ať se daří týmu," tvrdí Matějovský.

Přímák EXTRA s Karlem PoborskýmVideo : Sport.cz

Zatím neřeší, jak se bude rozhodovat v létě, až mu vyprší stávající kontrakt. „Tohle teď není téma. Po sezoně se můžeme bavit co dál," podotýká kapitán Středočechů.

Šampionát v Kataru sleduje. „Je hodně překvapivých výsledků. Potvrzuje se, jak se fotbal vyrovnává, favoriti to nemají jednoduché," pozoruje Matějovský. „Líbí se mi Francie a taky mám určitou slabost pro Brazílii," dodává zkušený tvůrce hry.

Francouzi, obhájci titulu, nejvíc nadchli i jeho spoluhráče Marka Suchého. „Přijde mi, že jsou nejvyrovnanější. Za první dva zápasy jsem u nich neviděl slabinu. Mají kvalitu. Vezměte si například Girouda. Kdyby jel Benzema, asi by nehrál nebo by jen střídal, ale mně přijde, že se do jejich systému výborně hodí," rozplývá se Suchý nad souhrou týmu kouče Didiera Deschampse.

Sestřih utkání MS Francie - DánskoVideo : Česká televize