Messi, Pelé, ani Maradona, ale Valencia! Hrdina Ekvádoru se zapsal do historie a skončil na nosítkách

Má sérii, jakou nezaknihovali Messi, Maradona ani Pelé. Ekvádorec Enner Valencia vyrovnal proti Nizozemsku na konečných 1:1 a pak před televizními kamerami předváděl, jako by si něco zapisoval do dlaně. A na katarském šampionátu se do historie opravdu zapsal unikátní statistikou. Jako první jihoamerický fotbalista vstřelil na MS za svůj tým šest branek v řadě, aniž by se mezitím trefil někdo ze spoluhráčů.

Pro Ennera Valenciu skončilo utkání proti Nizozemsku nešťastně, v 90. minutě musel opustit hřiště na nosítkách. Video : Česká televize

Článek Takovou raritou se v historii turnaje blýskl jen Portugalec Eusébio (1966), Ital Rossi (1982) a Rus Salenko (1994). Běžela 49. minuta, když Ekvádorci na polovině soupeře získali míč a po bleskové kombinaci se do vána dostal Estupiňán a tvrdě vystřelil. Noppert jeho ránu jen vyrazil přímo k Valenciovi, který míč pohotově uklidil do sítě. Les 6 derniers buts de l'Equateur en Coupe du Monde 🇪🇨 • Enner Valencia • Enner Valencia • Enner Valencia • Enner Valencia • Enner Valencia • Enner Valencia ÉNORME ! 😳 pic.twitter.com/G7OzceCW2s — Footballogue (@Footballogue) November 25, 2022 „Na tým jsem hrdý. Hráli jsme fotbalově i odvážně s týmem, který pod Van Gaalem neprohrál sedmnáct zápasů v řadě a sehráli jsme s ním vyrovnaný zápas a chvílemi jsme měli ze hry i víc. Po zápase jsme s emoholi jedne druhému podívat do očí," chválil své mužstvo kouč Gustavo Alfaro, jehož svěřenci vypálili na branku soupeře čtrnáctkrát. Gonzalo Plata z Ekvádoru trefil břevnoVideo : Česká televize "Někdy si zasloužíte vyhrát, přesto se vám to nepodaří. Potkali jsme opravdu dobrý tým. Občas nám chyběly zkušenosti z mistrovství světa, ty má jen Enner Valencia," dodal Alfaro. Po hodině hry pak dokonce Plata nastřelil břevno. Jako by však za Ekvádorce mohl skórovat jen a pouze Valencia. Svou nevšední sérii odstartoval v roce 2014 v Brazílii jednou brankou proti Švýcarsku a dvakrát do sítě Hondurasu. Třetí zápas s Francií tehdy skončil bez branek. V Kataru na tři zásahy opět potřeboval dvě utkání. Dva přidal v zahajovacím utkání s Katarem a třetí proti Oranje. 33letý útočník Fenerbahce momentálně vede v Kataru tabulku střelců. Je však otázkou, nakolik se přihlásil do boje o Zlatou kopačku. Radost Ekvádorců překazil zdviženy ofsajdový praporekVideo : Česká televize Už po prvním utkání s Katarem střídal kvůli trablům s kolenem. Na druhý zápas se zotovil, jenže znovu nedohrál. Pár minut před koncem základní hrací doby skončil ležet na zemi, následně v péči zdravotníků a hřiště opouštěl na nosítkách... Konec zápasu sledoval u střídačky, kde si koleno ledoval. Základní skupinu A Ekvádorci uzavřou v úterý proti Senegalu. Stihne se Valencia opět uzdravit? Podle posledních zpráv nakonec odešel do kabiny po svých.

