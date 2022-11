Argentinci na turnaji v Kataru na úvod nečekaně podlehli Saúdské Arábii, ale následně si připsali dvě výhry 2:0. Vítězové posledního jihoamerického mistrovství postoupili na světovém šampionátu do vyřazovací fáze popáté za sebou a v osmifinále si v sobotu zahrají s Austrálií. Poláci díky o gól lepšímu skóre než Mexiko poprvé od roku 1986 prošli na MS do play off a v neděli je čeká souboj s obhájcem zlata Francií.