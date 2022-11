Messiho sen v ohrožení. Argentina nad Polskem nevyhraje, tuší český reprezentant

Skončí ve středu velký sen hvězdného Lionela Messiho? Fotbalisté Argentiny hrají na MS v Kataru od 20:00 klíčovou bitvu o postup ze skupiny. V cestě stojí jihoamerické fotbalové velmoci tým Polska. „Argentina mě zatím zklamala, podle mě neporazí ani Poláky. Uvidíme, na co to bude stačit," tvrdí v pořadu Přímák EXTRA Vladimír Šmicer, vicemistr Evropy z roku 1996. Martin Mls, fotbalový expert Sport.cz a Práva, míní, že Argentina nakonec do další fáze MS proklouzne. „Ohledně postupu se bojím spíš o Poláky," míní.

Experti v pořadu Přímák EXTRA hodnotí postupové šance Argentiny na MS v Kataru.Video : Sport.cz

Článek Sbírka trofejí Lionela Messiho je pořádně bohatá, třeba prestižní Zlatý míč získal hned sedmkrát. Vítězství na mistrovství světa v kategorii dospělých mu ale schází. I proto je „božský" Leo v očích fanoušků až za dalším z argentinských fotbalových bohů - Diegem Maradonou. Messi se netají snem dotáhnout Argentinu k titulu, jenže možná se jeho plán zbortí už večer. „Právě kvůli tomu příběhu musí Argentina jít dál," vysloví Mls nahlas přání statisíců fanoušků hvězdného Messiho. Šmicer nepopírá kvality kopáče z francouzského PSG, jenže bude na všechno Messi stačit? „Naposledy měli osm rohových kopů a nic z nich nevytěžili. Nemají nic nacvičeného. Když Argentina porazí Polsko, bude to zázrak," nešetří jednoho z favoritů šampionátu. Sestřih utkání MS Argentina - Saúdská ArábieVideo : Česká televize Polsko se navíc může mezi tyčemi opřít o velkou oporu, kterou je Wojciech Szczęsny. Ten už na MS v Kataru podržel Poláky zneškodněnou penaltou. „Oni měli vždycky dobré gólmany," připomíná bývalý hráč slavného Liverpoolu, za nějž chytal polský brankář Jerzy Dudek. Sestřih utkání MS Argentina - MexikoVideo : Česká televize Polsko zatím vede skupinu C se čtyřmi body, na třech jsou zatím druhá Argentina a třetí Saúdská Arábie. Ta se ve stejném čase, tedy od osmi hodin večer, utká se zatím posledním Mexikem. „Za mě by to Saúdská Arábie mohla k postupu uhrát," tipuje Mls. Postupová kritéria ze základních skupin na MS v Kataru 1 – Bodový zisk 2 ˜– Brankový rozdíl 3 – Počet vstřelených branek 4 – Výsledky vzájemných zápasů 5 – Fair play. Lépe je na tom tým, který nasbíral nejméně bodů za nedisciplinovanost (žlutá karta se rovná 1 bodu, červená karta udělená za dvě žluté se rovná 3 bodům, přímá červená karta se rovná 4 bodům a přímá červená karta udělená hráči, jenž již měl žlutou, se rovná 5 bodům). 6 – Losování Zdroj: FIFA.com MS ve fotbale PŘÍMÁK EXTRA: Belgii na MS nefunguje tým. Zažil jsem to s českou reprezentací, vzpomíná Šmicer