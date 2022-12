Jaký dojem na vás udělali Brazilci svým výkonem proti Koreji?

V prvních pětatřiceti minutách ukázali stoprocentní sílu. Byla to určitě jejich nejpovedenější fáze na turnaji. Myslím, že veškerá konkurence musí zpozornět. Když do toho jdou na sto procent, jsou extrémně silní. Nejsou to jen jednotlivci a jména na papíře, ale i jako kolektiv drží evidentně spolu. Chemie v kabině funguje výborně, jdou si za jedním cílem. Každému nestrannému fanouškovi se jejich výkon musel líbit. Mně moc.

Přitom možná trochu panovaly pochybnosti o tom, jestli se obětují pro tým, jestli nebudou hrát až příliš na sebe. Tohle evidentně neplatí, že?

Neplatí. Hrozně se mi líbilo gesto trenéra Titeho, že pak poslal do hry třetího gólmana. Na mě tyhle věci působí strašně pozitivně, podle mě ukazují dobrou stránku trenérů, jak jsou empatičtí a jací jsou psychologové. Hodně to cením. Kouč Tite za čtyři zápasy protočil celý kádr, přijde mi, že to velmi dobře vede. Potvrdilo se to tím, jak ho hráči aktivně zapojili do gólové oslavy.

Foto: www.bohemians.cz Jan Morávek.Foto : www.bohemians.cz

Brazilci slavili branky tancováním, například Roy Keane to tvrdě zkritizoval. Co o tom soudíte?

Malinko chápu jeho hlasy, že je to špatně a neuctivé k soupeři, ale za sebe říkám, že je to dobře. Takové slavení patří k jejich kultuře a fotbal je se svým způsobem show, hraje se pro lidi. Navíc se tím ukazuje, jak dobrá atmosféra v týmu panuje.

Překvapilo vás, že si po jedné brance zatančil i trenér Tite?

Líbilo se mi to a taky pobavilo. Trenér však musí být i správný psycholog. Myslím, že hráči hodně ocení, když do něčeho takového jde. Pak pro něj udělají na hřišti všechno. Jasně, je to mistrovství světa, motivace je obrovská, ale soužití týmu s trenérem je na takovém turnaji velice důležité.

Přímák EXTRA s Janem MorávkemVideo : Sport.cz

Po zranění kotníku se Brazílii vrátil ofenzivní lídr Neymar. Jak mužstvu pomohl?

Myslím, že jim pomohl už jen tím, že byl na hřišti. Celkově to budilo respekt. Vázal na sebe hráče, v klidu proměnil penaltu, byť nějak extrémně výrazný nebyl. Myslím, že je spíš důležité, že byl schopen odehrát téměř celý zápas a že ze hřiště odešel snad fit. Na sociálních sítích jsem viděl fotku, že má na pozadí v telefonu trofej pro mistra světa, což mě pobavilo. Jestli to není podvrh, tak je vidět, že turnajem extrémně žije. Jde si taky za svým cílem.

Udělali na vás Brazilci z dosavadních čtvrtfinalistů největší dojem?