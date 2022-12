Proti Koreji se hromadně kroutili po všech brankách, a když přiběhl po třetím zásahu k lavičce Richarlison, zavlnil se s ním a náhradníky i trenér Tité. Pohoda a uvolněnost z Brazilců sálala. „Bude na tom muset ještě zapracovat," glosoval se smíchem zapojení brazilského kouče do tanečních oslav bývalý skotský reprezentant Ally McCoist v komentáři pro ITV.

Pro stejnou stanici pak rozebíral utkání bývalý irský záložník Roy Keane a tolik nadšení z živelnosti Jihoameričanů neprojevil. Spíš naopak. „Vinícius akci fantasticky zakončil, skvělý start do zápasu. Ale nikdy jsem neviděl tolik tancování. Nemohu uvěřit tomu, co vidím. Je to, jako když se dívám na taneční show," kroutil hlavou někdejší kapitán Manchesteru United.