Celá Brazílie trne a sleduje boj bývalého úžasného fotbalisty Pelého o život. Jeho následovníci ve žlutých dresech nyní válí na světovém šampionátu, ale i oni napjatě pozorují, co se s jedním z nejlepších hráčů historie děje. Po postupu do čtvrtfinále mundialu přes Jižní Koreu roztáhli transparent s Pelého jménem a fotku, pak se u něj celý tým vyfotil.

„Každý ví, že Pelé na tom není zdravotně dobře. On znamená pro nás Brazilce strašně moc, znamená strašně moc pro fotbal. Tohle je jen malý vzkaz našeho týmu pro něj. Modlíme se za to, aby mu bylo lépe," prohlásil brankář „Kanárků" Alisson.

„Není sám, jsme s ním. Nikdy nepůjdeš sám (You'll Never Walk Alone - hymna Liverpoolu, kde Alisson působí - pozn. aut.) a on nejde sám v tento těžký moment. Ani jeho rodina není sama. Jsme s nimi, i když jsme tak daleko. Pokud můžeme bojovat tady na mistrovství světa, vyhrávat pro něj zápasy a vyhrát pro něj šampionát, uděláme to," doplnil třicetiletý gólman.