Jan Morávek, záložník Bohemians, který hrál v Augsburgu, Kaiserslauternu a Schalke: „Víc to přeju Argentině, i výkonnostně na mě dělá o chlup lepší dojem. Po porážce od Saúdské Arábie v prvním utkání se zvedla a zlepšuje se zápas od zápasu. Líbí se mi, jak se na šampionátu ukázali hráči, kteří nebyli bráni jako světové hvězdy, ale tady vyletěli. Mám na mysli De Paula, Mac Allistera nebo Enza Fernándeze. Všichni jsou skvělí, do toho mají vynikající útočné duo Messi - Álvarez. Musím taky říct, že výkon Francie v semifinále proti Maroku mě zklamal."

Karel Jarolím, trenér, který vedl českou reprezentaci, Mladou Boleslavi, Slavii, Slovan Bratislava nebo Al Ahlí: „Myslím, že to spěje k tomu, že šampionát vyhraje Argentina. V minulosti mě Messi na mistrovstvích světa moc nepřesvědčoval, ale teď mám pocit, že z těch světových super hvězd hraje v Kataru daleko víc týmověji než ostatní. Neymar nebo Ronaldo měli na prvním místě své ego, Messi dělá vše pro úspěch týmu. Kdyby Argentina vyhrála, byla by to pěkná tečka."