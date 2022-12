V osmifinále Messi jako náhradník pomohl vyřadit Mexiko, v osudném čtvrtfinále s domácími Němci vůbec nehrál, což trenér pěkně schytal. „Pekermana asi bude dlouho mrzet, že se bál poslal na hřiště Messiho, který svými nápady mohl na německou obranu platit víc než okoukaný Julio Cruz. Možná by to nepomohlo, ale fanoušci by museli uznat, že trenér dělal, co mohl," napsala ČTK.