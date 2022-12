Španělsko vede skupinu se čtyřmi body a stačí mu remíza, za určitých okolností si může dovolit i prohrát. Rovněž asijskému celku, který má o bod méně stejně jako Kostarika, by mohl stačit k dosažení osmifinále nerozhodný výsledek. Zato Němcům nemusí stačit ani výhra, Kostarice by remíza rovněž mohla pomoci do osmifinále, ale Japonsko by v takovém případě muselo se Španělskem prohrát.