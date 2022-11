Pokud se Oranje nechtějí spoléhat na výsledek druhého zápasu, potřebují k jistotě účasti ve vyřazovacích bojích uhrát s pořadatelskou zemí, která už ztratila naději na účast v play off, aspoň remízu.

Pokud by svěřenci trenéra Louise van Gaala Kataru nečekaně podlehli, mohli by o vyřazovací boje v případě nepříznivého výsledku ze souběžně hraného utkání ještě přijít. O druhém postupujícím by za určitých okolností v případě bodové rovnosti i skóre mohlo rozhodovat kritérium fair play.