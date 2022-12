Podle zahraničních médií mělo v týmu Spojených států dojít v průběhu šampionátu k rozkolu, kdy trenér Gregg Berhalter a 12 hráčů chtělo poslat domů dvacetiletého záložníka Borussie Dortmund Giovanniho Reynu. Jeho úsilí během tréninků a v předturnajovém utkání s katarským Al Gharafa SC prý nebylo dostatečné. Hráč se svému týmu nakonec omluvil a mohl zůstat.

Teď se k situaci vyjádřil na svých sociálních sítích. „Věřím, že to, co se děje v týmu, by mělo zůstat soukromé. Ale bylo učiněno prohlášení, které se odráží na mé profesionalitě a charakteru, takže cítím potřebu se k tomu vyjádřit," začal.

Těsně před mistrovstvím mu prý kouč řekl, že jeho role na turnaji bude velmi omezená, což ho zničilo. „Fotbal je můj život a věřím svým schopnostem. Jsem ten, kdo hraje s hrdostí a vášní. Měl jsem velká očekávání a zoufale jsem chtěl přispět ke hře talentované skupiny, když jsme se snažili na mistrovství světa něco dokázat," pokračoval Reyna.

Uznal, že jelikož je velmi emotivní člověk, nechal se svými emocemi unést, a to ovlivnilo jeho výkon v tréninku i několik dní poté, co se o své roli dozvěděl. „Omluvil jsem se za to spoluhráčům a trenérovi a bylo mi řečeno, že je mi odpuštěno," řekla hvězdička bundesligy.

Poté se však ze svého zklamání oklepal a do výkonu na hřišti i mimo něj dal všechno. Proto je zklamaný, že se o této věci stále píše. „Nesmírně mě překvapuje, že by k tomu přispěl kdokoli ze štábu amerického mužského týmu," uvedl rovněž s tím, že kouč Berhalter vždy říkal, že to, co se děje v týmu, zůstane veřejnosti skryto, aby se tým mohl soustředit.

