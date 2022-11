Moderátor pořadu Filip Lejček připomíná, že šéf Komise rozhodčích FIFA Pierluigi Collina přikázal arbitrům, aby na šampionátu zohledňovali při určování nastaveného času oslavy gólů, ošetřování, střídání i VAR. Morávek nad tím kroutí hlavou. „Nejsou na to zvyklí hráči i fanoušci. Je to o zvyku, ale nepřijde mi to jako moc dobré a zajímavé rozhodnutí," hlásí fotbalista, který dlouhá léta působil v nejvyšších německých soutěžích.

„Někde jsem četl, že v šesti prvních zápasech, že se dohromady nastavovalo 97 minut. To mi přijde přestřelené," hodnotí počty nastavených minut v duelech světového šampionátu v Kataru. „Jsem zvědavý, zda se tenhle nový trend přenese do evropských ligových soutěží. Bude zajímavé to sledovat. Já bych zůstal na konci u nastavení čtyř, pěti minut," naznačuje.

Počínání arbitrů je novinkou také pro zástupce médií. „Asi ale chápu ten úmysl, aby se hrálo opravdu 45 minut. Jen mě zaskočilo, že se má nastavovat za oslavy gólu, ty k zápasu přece patří a nikdy se to neřešilo," konstatuje druhý z hostů Přímáku EXTRA Jiří Lizec, redaktor Práva a Sport.cz.

Stejně jako Morávek by ale při nastavení duelu zůstal u menší porce minut. „Přikláněl bych se také ke čtyřem, pěti minutám. Tedy pokud v tom daném utkání nebylo nějaké velké ošetřování, nebo nějaká jiná delší prodleva. Pokud to bude trend, budeme si muset zvyknout. Ale je to nezvyk," dodává Lizec.